Schanzer besetzen Stellen FC Ingolstadt bestätigt Michael Köllner als neuen Trainer und Ivica Grlic als neuen Sportdirektor von Florian Wittmann

Merken

Mail an die Redaktion Das neue Schanzer Führungstrio: Trainer Michael Köllner (von links), Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer und Sportdirektor Ivica Grlic. Foto: FC Ingolstadt

Ingolstadt, Stadt.Der FC Ingolstadt hat bei seinen vakanten Posten in der Sportlichen Führung Nägel mit Köpfen gemacht und Michael Köllner als neuen Trainer sowie Ivica Grlic als neuen Sportdirektor verpflichtet. Damit bestätigten die Schanzer am Donnerstagmittag eine Meldung unserer Zeitung von Donnerstagfrüh.

Lesen Sie auch: Kommentar: Köllner als Trainer, Grlic als Sportdirektor - eine Lösung des FC Ingolstadt, die hoffen lässt







FCI-Geschäftsführer Beiersdorfer: Das macht Grlic aus

„In Duisburg hat Ivica Grlic zuletzt nachweislich unter Beweis gestellt, dass er einen entwicklungsfähigen, ambitionierten und sportlich erfolgreichen Kader zusammenstellen und führen kann“, sagt FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Der 47-jährige Grlic erläutert seinen Wechsel an die Donau: „Der FC Ingolstadt ist ein junger und spannender Verein, der über viel Potenzial verfügt, sich derzeit aber auch in einer sportlich herausfordernden Situation befindet. Ich bin mir sicher, dass wir diese zusammen meistern und an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten werden.“

Köllner beim FCI gleich gefordert

Der neue Coach Köllner sagt: „Ich bin glücklich, ab heute Cheftrainer des FC Ingolstadt zu sein. Jetzt bin ich gespannt, die Mannschaft auch persönlich kennenzulernen, denn die Arbeit auf dem Rasen mit den Jungs ist das Schönste für einen jeden Trainer.“

Köllner, der Ende Januar beim TSV 1860 München entlassen worden war, und Grlic werden an diesem Donnerstagabend vorgestellt. Zuvor leitet Köllner noch sein erstes Training beim kriselnden FCI. Die bis auf Rang 14 abgestürzten Schanzer treffen am Ostersonntag (13 Uhr/Magenta Sport) auswärts auf den Tabellenletzten SV Meppen.

Schanzer zogen Reißleine bei Trainer Capretti

dem an der Donau in zehn Spielen nur ein Sieg (vier Punkte, 26 Gegentore) gelungen war. war Mitte März, gut drei Monate vor Auslaufen seines bis Sommer 2023 datierten Vertrages – der nach Informationen unserer Zeitung ohnehin nicht verlängert worden wäre –, zurückgetreten.

Zuletzt zeigte sich der einmal mehr desolat. In der 3. Liga kämpft der einstige Aufstiegskandidat inzwischen ums nackte Überleben und