Fussball FC Ingolstadt eröffnet Relegation gegen VfL Osnabrück Der FC Ingolstadt und der VfL Osnabrück starten in die Relegation zur 2.

Mail an die Redaktion Trainer Tomas Oral von Ingolstadt steht vor Spielbeginn auf dem Spielfeld. Foto: Matthias Balk/dpa

Ingolstadt.Fußball-Bundesliga. Die Ingolstädter von Trainer Tomas Oral empfangen den Noch-Zweitligisten heute(18.15 Uhr/ZDF und DAZN) im eigenen Stadion vor 250 zugelassenen Zuschauern. Nach den gescheiterten Versuchen 2019 und 2020 stehen die Ingolstädter zum dritten Mal nacheinander in der Relegation und wollen endlich die Rückkehr in die 2. Bundesliga packen. „Die wichtigste Botschaft war, dass wir nicht nach hinten geschaut haben“, sagte Oral. Die Osnabrücker wiederum verpassten am letzten Zweitligaspieltag die mögliche Rettung und wollen diese nach dem Rückspiel am Sonntag (13.30 Uhr) packen.

