Fussball FC Ingolstadt erzwingt Sieg gegen Aue Im vierten Versuch hat es geklappt. Der FC Ingolstadt und Trainer Leitl können nach einem 3:2 gegen Aue erst einmal durchatmen.

Mail an die Redaktion Ingolstadts Charlison Benschop (l.), Torschütze Dario Lezcano (Mi.) und Marvin Matip jubeln über den 2:1-Treffer. Foto: Stefan Puchner

Ingolstadt.Der FC Ingolstadt hat gegen Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga erzwungen. Dario Lezcano (70. Minute) und der eingewechselte Charlison Benschop (79.) erlösten Trainer Stefan Leitl und die FCI-Fans am Freitagabend beim 3:2 (1:1) mit ihrem Doppelschlag. „Wir wollten es unbedingt“, sagte Kapitän Marvin Matip. Torschütze Benschop sprach nach dem Abpfiff „von einer großen Erleichterung für uns“.

Thorsten Röcher hatte die Schanzer vor 8394 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark in der ersten Hälfte in Führung gebracht (19.). Pascal Testroet glich mit einer energischen Einzelleistung aus (37.). In der Schlussminute verkürzte Dimitrij Nazarov für Aue noch mit einem fulminanten Weitschuss. Der FCI verbesserte sich am 4. Spieltag auf fünf Punkte. „Das war noch nicht alles, was man vom FCI erwarten kann. Da kommt noch mehr“, kündigte Matip an.

„Die 2. Liga ist eine Kampfliga“, hatte FCI-Coach Leitl vor der Partie gegen Aue gesagt. Anfangs setzte seine Mannschaft aber auch spielerische Akzente und dominierte auf dem Platz. Ein Schuss von Thomas Pledl zischte am Auer Tor vorbei, in dem Daniel Haas den verletzten Kapitän Martin Männel (Wade) vertrat (7.). Vor dem 1:0 wehrte Haas einen Frestoß von Sonny Kittel zur Seite ab. Konstantin Kerschbaumer flankte in die Mitte, wo Röcher mit der Hacke traf.

Danach kam ein Bruch ins Ingolstädter Spiel. „Wir hören nach dem 1:0 auf, Fußball zu spielen“, sagte Angreifer Benschop, der zu diesem Zeitpunkt noch von der Bank aus das Spiel beobachtete. Aue kam zu Chancen. Einen Freistoß von Sören Bertram parierte FCI-Schlussmann Marco Knaller prächtig (29.). Dann trat Testroet in Aktion, versetzte im Strafraum die FCI-Verteidiger Marvin Matip und Benedikt Gimber und erzielte den Ausgleich. Ein Geschenk nannte Matip das Gegentor.

Nach der Pause wollte Ingolstadt den Sieg dann aber unbedingt. Das 2:1 fiel wieder nach einem Standard: Kittels Ecke landete am zweiten Pfosten bei Lezcano, der abstauben konnte. Und diesmal legte Ingolstadt erfolgreich gleich noch nach durch Benshop, der eine Flanke von der linken Seite erfolgreich ins Tor verlängerte. Nach dem späten Anschlusstor musste Ingolstadt nochmals um den Sieg bangen.