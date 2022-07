3. Liga FC Ingolstadt gegen Bayreuth: „Sind in der Bringschuld“

Nach dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga will der FC Ingolstadt mit dem Auftakt gegen die SpVgg Bayreuth die Fans wieder für sich gewinnen. „Wir wissen, dass wir nach diesem Jahr noch kritisch beäugt werden“, räumte Trainer Rüdiger Rehm vor dem Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) ein. „Wir müssen liefern, wir sind in der Bringschuld.“

dpa