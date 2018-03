Fussball FC Ingolstadt gibt Hadergjonaj fest an Huddersfield Town ab

Ingolstadt.Der FC Ingolstadt hat Außenverteidiger Florent Hadergjonaj fest an den englischen Fußball-Erstligisten Huddersfield Town abgegeben. Wie der Zweitligist aus Bayern am Donnerstag mitteilte, hat der Schweizer eine vorab festgelegte Anzahl von Einsätzen absolviert und die damit verbundene Kaufpflicht aktiviert. Hadergjonaj stand wettbewerbsübergreifend in 19 Partien für den vom Deutschen David Wagner trainierten Premier-League-Aufsteiger auf dem Platz. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Der FCI hatte den 23 Jahre alten Rechtsverteidiger im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis nach England abgegeben.