FC Ingolstadt in der „Bringschuld“: Ohne Kittel und Lezcano

Der Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt muss im richtungsweisenden Verfolgerduell beim MSV Duisburg ohne die beiden Offensivkräfte Sonny Kittel und Dario Lezcano bestehen. Spielmacher Kittel muss am Samstag (13.00 Uhr) wegen der fünften Gelben Karte pausieren. Mittelstürmer Lezcano werde ebenfalls „definitiv“ nicht zum Kader gehören, wie Trainer Stefan Leitl am Donnerstag sagte. Der Angreifer hatte einen Nasenbeinbruch erlitten und sei zudem erkrankt, so Leitl: „Das ist eine Chance für Spieler aus der zweiten Reihe.“