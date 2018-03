Fussball FC Ingolstadt mehrere Wochen ohne verletzten Lezcano

Mail an die Redaktion Darío Lezcano (Zweiter v.l.) mit seinen Mannschaftskollegen vom FC Ingolstadt. Foto: A.Weigel/Archiv

Ingolstadt.Der FC Ingolstadt muss einen schweren personellen Rückschlag verkraften. Stürmer Darío Lezcano wird dem Fußball-Zweitligisten verletzungsbedingt mehrere Wochen fehlen. Als Grund gaben die Schanzer einen Teilriss des Innenbands im linken Knie an. Die Verletzung hatte sich Lezcano am Mittwoch im Training zugezogen. Zuletzt hatte der 27-Jährige schon nach einem Nasenbeinbruch pausieren müssen. Der FCI liegt als Tabellenzehnter vier Punkte hinter Relegationsrang drei. Am Montag (20.30 Uhr) empfangen die Ingolstädter den VfL Bochum.