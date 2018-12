Fussball

FC Ingolstadt nur 1:1 bei Kellers Heimdebüt gegen Heidenheim

Der FC Ingolstadt hat beim Heimdebüt von Trainer Jens Keller seine lange Negativserie in der 2. Bundesliga verlängert. Die Oberbayern blieben am Sonntag beim 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim zum 13. Mal nacheinander sieglos. Dario Lezcano brachte die Gastgeber vor 6965 Zuschauern in Führung (24. Minute).