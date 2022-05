Anzeige

2. Bundesliga FC Ingolstadt verabschiedet sich mit Torlos-Remis von Fans Der FC Ingolstadt hat sich im letzten Heimspiel vor dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga mit einem Unentschieden von seinem Anhang verabschiedet. Das an Höhepunkten arme Aufsteigerduell mit Hansa Rostock endete am Samstag 0:0.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm gibt an der Seitenlinie Anweisungen. Foto: Stefan Puchner/Stefan Puchner/dpa

Ingolstadt.In der Partie vor 6371 Zuschauern in Ingolstadt gab es am vorletzten Spieltag der Saison wenig gute Strafraumszenen. Haris Duljevic (35./45. Minute) schnupperte zweimal an der Führung für die Gäste, die sechs neue Spieler in die Startelf rotiert hatten.

FCI-Kapitän Stefan Kutschke verpasste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bei einem Kopfball die Führung für das Schlusslicht. Bei der größten Möglichkeit des Spiels scheiterte sein Mitspieler Marcel Gaus nach der Pause an Hansa-Keeper Markus Kolke (55.).

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga stand für die Oberbayern ganz im Zeichen von Abschieden. Vor dem Anpfiff dankte der Club 14 Spielern und drei Betreuern, die den Club verlassen. Rostock freut sich nach dem bereits gesicherten Klassenerhalt auf ein weiteres Jahr in der 2. Liga.