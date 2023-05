Bundesliga-Erfolg FCA-Coach Maaßen lobt BVB-Trainer: „Klare Idee von Fußball“

Nach Meinung von Augsburgs Trainers Enrico Maaßen hat Edin Terzic enormen Anteil am Bundesliga-Erfolg von Borussia Dortmund in dieser Saison. „Er ist ein sehr empathischer Typ, der sehr viel mit den Jungs redet. Er hat eine klare Idee von Fußball und eine gute Mentalität, die er auch den Jungs mitgibt“, lobte Maaßen seinen ehemaligen Kollegen vor dem brisanten Aufeinandertreffen an diesem Sonntag (17.30 Uhr).

dpa