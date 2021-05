Anzeige

Fussball FCA will Rekord mit Manndeckung für Lewandowski „schützen“ Mit einem Bodyguard für Bayern-Torjäger Robert Lewandowski will Augsburgs Trainer Markus Weinzierl in München den Bundesliga-Torrekord seines „Idols“ Gerd Müller beschützen.

Mail an die Redaktion Trainer Markus Weinzierl vom FC Augsburg geht über den Platz. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Augsburg.„Wir überlegen, einen Spieler abzustellen, der Lewandowski überall auf dem Platz hinterherläuft“, kündigte der FCA-Coach am Freitag an.

Vor dem letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky) halten der 32 Jahre alte Lewandowski und Bayern-Legende Müller (75) mit jeweils 40 Treffern gemeinsam die Bestmarke. „Gerd Müller war in der Jugend mein Idol. Und er war mein Co-Trainer bei den Bayern-Amateuren. Ich kenne ihn gut und schätze ihn unheimlich, deshalb würde ich mir wünschen, dass der Rekord zweigeteilt bleibt“, sagte Weinzierl zu seiner Besondere Beziehung zum einstigen Bomber: „Wir müssen Lewandowski in Manndeckung nehmen, um den Rekord von Gerd Müller zu schützen. Lewandowski wäre mir noch sympathischer, wenn er den Rekord nicht brechen würde.“

Die Augsburger können beim deutschen Fußball-Meister ohne großen Druck aufspielen, da sie den Klassenerhalt vor einer Woche mit dem 2:0 gegen Werder Bremen vorzeitig geschafft haben. Trotzdem sei es „wichtig, dass wir einen guten Schlusspunkt setzen“, mahnte Weinzierl. Es werde „eine Riesenherausforderung, nach den Feierlichkeiten den Schalter nochmal umzulegen“. Vor zwei Jahren misslang den Schwaben das am letzten Bundesliga-Spieltag in einer ähnlichen Ausgangslage bei einem 1:8 in Wolfsburg krachend.

Neben dem schon länger verletzten Innenverteidiger Felix Uduokhai wird in München Außenverteidiger Iago ausfallen. Der 24 Jahre alte Brasilianer spielte in den vergangenen Wochen mit Schmerzen im Knie. Eine Operation sei aber nicht nötig, berichtete Weinzierl. Iago soll zur neuen Saison wieder einsatzfähig sein.

