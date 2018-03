Fussball FC Augsburg bangt um Verteidiger Danso

Merken

Mail an die Redaktion Augsburgs Kevin Danso spielt den Ball in der WWK-Arena. Foto: Stefan Puchner

Augsburg.Der ersatzgeschwächte FC Augsburg hat den nächsten angeschlagenen Spieler zu beklagen. Verteidiger Kevin Danso musste am Samstag bei der Niederlage gegen 1899 Hoffenheim nach einem Pressschlag in der 59. Minute ausgewechselt werden. Man hoffe, dass es nichts Schlimmes sei, sagte Manager Stefan Reuter nach dem 0:2 (0:1) in der Fußball-Bundesliga. Bei dem Pressschlag wurde der Fuß des 19-jährigen Danso dem Vernehmen nach in Mitleidenschaft gezogen.