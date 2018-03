Fussball

FC Augsburg erwartet „harten Brocken“

Nach dem 1:1 im Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund will der FC Augsburg heute (15.30 Uhr) zu Hause nachlegen. Die Schwaben erwarten in der Fußball-Bundesliga den Tabellennachbarn 1899 Hoffenheim. „Hoffenheim ist eine spielstarke Mannschaft, sie haben eine hohe Qualität. In der Tabelle müssten sie eigentlich höher stehen“, sagte Trainer Manuel Baum und erwartet einen „harten Brocken“.