Anzeige

Fussball FC Augsburg: Hochkarätiges Testspiel gegen namhaften Gegner Fußball-Bundesligist FC Augsburg freut sich auf ein Testspiel gegen einen namhaften Gegner.

Merken

Mail an die Redaktion Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Augsburg.Wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten, trifft die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) auf den Champions-League-Halbfinalisten Paris Saint-Germain. Das Spiel findet in Orléans in Frankreich statt.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-397001/3