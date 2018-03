Fussball

FC Augsburg plant wieder mit Gouweleeuw

Der Augsburger Trainer Manuel Baum plant für das Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen wieder mit Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw. „Ich freue mich, dass Jeff wieder an Bord ist. Ich hoffe, er bleibt auch die letzten sieben Spiele verletzungsfrei“, sagte Baum über den „Leistungsträger“ in der Abwehr vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr). Der Niederländer hatte lange wegen einer Knieverletzung gefehlt.