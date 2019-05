Fussball FCB: Abbruch der Sponsor-Verhandlungen Der FC Bayern München hat die Sponsoren-Verhandlungen mit BMW abgebrochen. Das bestätigte der Club am Samstag.

Mail an die Redaktion Die Spieler von München jubeln mit der Meisterschale bei der Siegerehrung für die Meisterschaft. Foto: Matthias Balk

München.Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstagabend bekanntgab, hat er Vertretern von BMW mitgeteilt, „dass er aufgrund fehlender Vertrauensbasis die Gespräche über eine mögliche Sponsorpartnerschaft abbricht“. Diese Treffen fand laut Club bereits am 8. Mai statt. „Über die Gründe für diese Entscheidung möchte der FC Bayern derzeit Stillschweigen bewahren“, hieß es in der Erklärung. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtet.

Im März hatten beide Seiten die Pläne für eine Partnerschaft des Münchner Premium-Herstellers mit dem Club bestätigt. Hoeneß hatte gesagt, es gehe um eine Vereinbarung für den Fußball und den Basketball. Wie hoch der Vertrag dotiert sein sollte, wurde nicht bekannt. Bei einer Einigung hätte BMW den bisherigen Bayern-Partner Audi ablösen müssen. Mit dem BMW-Konkurrenten aus Ingolstadt läuft noch ein Vertrag bis 2025. Zudem ist er mit 8,33 Prozent am FC Bayern beteiligt.

Der FC Bayern wurde laut Mitteilung bei dem Treffen am 8. Mai durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Uli Hoeneß, den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herbert Hainer, sowie den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge vertreten. Seitens BMW haben laut dem deutschen Fußball-Meister Harald Krüger (Vorstandsvorsitzender), Dr. Nicolas Peter (Vorstand Finanzen) und Pieter Nota (Vorstand Vertrieb und Marke BMW) teilgenommen.