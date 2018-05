Fussball FCB bietet wohl 60 Millionen für Bailey Der FC Bayern München soll Bayer Leverkusen laut Medienbericht ein 60-Millionen-Euro-Angebot für Leon Bailey gemacht haben.

Merken

Mail an die Redaktion Bayers Leon Bailey am Ball. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv

Berlin. Fußball-Rekordmeister FC Bayern Münchensoll dem Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen laut einem Medienbericht ein 60-Millionen-Euro-Angebot für Shootingstar Leon Bailey gemacht haben. Das schrieb der US-Sportsender ESPN am Samstag und berief sich dabei auf Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut seien.

Leverkusen will angeblich mehr erlösen

Bayer wolle dagegen deutlich mehr für den 20 Jahre alten Jamaikaner erlösen und würde einen Verkauf Baileys an Real Madrid bevorzugen. Der Champions-League-Finalist solle „starkes Interesse“ an dem Mittelfeldspieler und bereits den portugiesischen Berater Jose Mendes eingeschaltet haben, um die Chancen eines möglichen Transfers nach Madrid zu sondieren. Mit neun Treffern in 30 Bundesligaspielen war Bailey in der Saison 2017/18 einer der besten Torschützen der Werkself.

FC Bayern hat „kein Limit“ für Transfers

Für Transfers haben die Bayern „kein Limit“, sagte Vereins-Boss Karl-Heinz Rummenigge bei einer Talkrunde der „Bild“-Zeitung am Freitag. „Wenn wir einen Spieler unbedingt haben wollen, und der kostet 80 oder 90 Millionen, werden wir irgendwann springen müssen. Ob wir dieses Jahr springen oder nächstes, weiß ich nicht“, erklärte Rummenigge. „Aber wir werden irgendwann springen.“ (dpa)

