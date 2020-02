Fußball FCB-Fans wollten wohl ohne Ticket rein Laut Medienberichten kam es vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend zu Tumulten. Polizisten griffen ein.

Merken

Mail an die Redaktion Das Vereinswappen des FC Bayern München ist auf der Eckfahne zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

London.Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim FC Chelsea haben laut Medienberichten mehrere Bayern-Fans versucht, ohne Tickets in das Stadion zu kommen. Wie die „Bild“-Zeitung am Dienstagabend berichtete, kam es „vor dem Gäste-Block an der Stamford Bridge zu tumultartigen Szenen“. Auf Videos ist zu sehen, wie Polizisten auf Pferden eingriffen. Auch britische Medien berichteten über den Einsatz.

Mehr Aktuelles aus dem Sport finden Sie hier.