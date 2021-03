Anzeige

Fussball FCB-Frauen vor Viertelfinaleinzug in Champions League Die Fußballerinnen des FC Bayern gewinnen ihr 19. Pflichtspiel am Stück. Nach einem 6:1 in Kasachstan haben die Münchnerinnen eine hervorragende Ausgangslage für das Viertelfinale der Königsklasse.

Mail an die Redaktion Lineth Beerensteyn (r) in Aktion. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild

Schymkent.Die Fußballerinnen des FC Bayern können für das Viertelfinale der Champions League planen. Die Münchnerinnen gewannen am Donnerstag das Hinspiel bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan mit 6:1 (2:0) und feierten ihren 19. Pflichtspielsieg nacheinander. Das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) im Stadion am FC Bayern Campus ist nur noch Formsache. Am 12. März werden dann die Viertel- und Halbfinals ausgelost.

Lineth Beerensteyn brachte die Münchnerinnen in der zehnten Minute in Schymkent in Führung, Lea Schüller (27.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen Linda Dallmann (47./90./Handelfmeter), Hanna Glas (62.) und Bayern-Debütantin Karolina Lea Vilhjalmsdottir (67.) für die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer. Rachael Kundananji (81.) gelang für die Kasachinnen nur der Ehrentreffer.

„Mit dem Ergebnis bin ich natürlich super zufrieden. Vor dem Spiel hatten wir das Ziel, dass wir das Spiel mit drei Toren Unterschied gewinnen, das wäre schon riesig für mich gewesen. Jetzt haben wir sechs Treffer erzielt, das haben sie super gemacht die Mädels“, befand Trainer Scheuer. „Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir tollen Fußball gespielt und den Grundstock für das Rückspiel gelegt, um das Viertelfinale dann endgültig zu sichern.“

Torschützin Schüller sagte: „Wir haben uns eine gute Ausgangslage verschafft. Damit können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Wir wissen durchaus, dass es nicht unser bestes Spiel war, aber unter den Gegebenheiten war es ganz ordentlich in der zweiten Halbzeit.“

