Fussball FCB stellt mit 27 Toren nach sieben Spieltagen Rekord ein Der FC Bayern München hat einen über vier Jahrzehnte alten Torrekord eingestellt.

Mail an die Redaktion Münchens Leroy Sane feiert das Tor zum zwischenzeitlichen 1:3. Foto: Bernd Thissen/dpa-Pool/dpa

Dortmund.Nach sieben Spieltagen in der Fußball-Bundesliga kommt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick dank des 3:2-Sieges am Samstagabend im Klassiker bei Borussia Dortmund auf 27 Tore. So viele waren zuletzt in der Saison 1973/1974 Borussia Mönchengladbach nach ebenso vielen Partien gelungen.