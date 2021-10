Anzeige

Fussball FCB will Allianz Arena voll auslasten 3G-Plus-Regel: Der FC Bayern München will im nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim bis zu 75 000 Zuschauer zulassen.

75 000 Fans will der FC Bayern München schon Ende Oktober wieder ins Stadion lassen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Beim Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 23. Oktober will der Rekordmeister das Münchner Fußballstadion erstmals seit über eineinhalb Jahren wieder alle Plätze füllen. „Die Voraussetzung im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen ist dabei die sogenannte 3G-Plus-Regelung“, heißt es in einer Vereinsmitteilung vom Dienstag. Der deutsche Rekordmeister folgt damit einem Beschluss der bayerischen Staatsregierung vom Montag, wonach die Clubs ihre Stadien unter zwei Bedingungen wieder voll auslasten dürfen.

Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen rein

Demnach können die bayerischen Vereine all jenen Menschen Zutritt ins Stadion gewähren, die geimpft oder von Corona genesen sind (2G-Regel). Alternativ können auch Besucher zugelassen werden, die einen negativen PCR-Test vorweisen (3G-Plus). Dafür entfallen dann Maskenpflicht, Obergrenzen bei der Personenzahl, Alkoholverbot und Mindestabstandsgebot.

Zuletzt durften nur 25 000 Fans ins Stadion

Die Bayern planen ebenso wie die SpVgg Greuther Fürth mit dem 3G-Plus-Konzept, um die Allianz Arena endlich wieder voll auszulasten. Zuletzt lag die Zuschauergrenze bei 25 000. Zudem war bislang ein 3G-Nachweis für den Stadionbesuch erforderlich - ein Antigen-Schnelltest statt des nun notwendigen PCR-Tests genügte. (dpa)