Fußball FC Bayern auf USA-Reise: Wiedersehen mit Pep Guardiola

Der FC Bayern bricht heute in die USA auf. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bereitet sich bis zum kommenden Sonntag in den Vereinigten Staaten auf die neue Saison vor. In der Hauptstadt Washington D.C. trifft die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zunächst auf Gastgeber D.C. United. Im Rahmen der sogenannten Audi Summer Tour bestreiten die Münchner kurz vor der Rückreise einen weiteren Test in Green Bay gegen Manchester City um den früheren Bayern-Coach Pep Guardiola.

dpa