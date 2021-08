Anzeige

Fussball FC Bayern gedenkt Gerd Müller beim Heimspiel gegen Köln Der FC Bayern München wird seinen großen Torjäger Gerd Müller beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1.

Mail an die Redaktion Der deutsche Stürmer Gerd Müller (l) schießt am Abwehrspieler vorbei. Foto: Werner Baum/dpa/Archivbild

München.FC Köln gemeinsam mit seinen Fans mit einem speziellen Gedenken ehren. Vor dem Anpfiff des Fußballspiels an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) werden Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß den am vergangenen Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorbenen Müller mit Reden auf dem Rasen würdigen. Erstmals nach anderthalb Jahren sind beim Spiel gegen Köln wieder bis zu 20 000 Zuschauer in der Allianz Arena zugelassen.

Im Anschluss an die Reden findet eine Gedenkminute statt, wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte. Die Bayern-Profis werden mit Trauerflor auflaufen. Zur Partie lädt der Rekordmeister treue Weggefährten Müllers ein, um sich gemeinsam mit ihnen an die großen Zeiten mit dem Bundesliga-Rekordtorschützen zu erinnern.

Nach dem Abpfiff erstrahlt die Allianz Arena erneut mit dem besonderen Schriftzug „Danke Gerd“. So sollen die Zuschauer auch bei der Heimreise noch einmal an Müller erinnert werden.

