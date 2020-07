Anzeige

Fussball FC Bayern geht ins Cyber-Training über Die Vorbereitung des FC Bayern nimmt langsam Fahrt auf.

München.Der Doublesieger aus München absolviert am heutigen Dienstag seine erste Cyber-Trainingseinheit nach dem Mini-Urlaub. Auch die drei Neuzugänge Leroy Sané (Manchester City), Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain) und Alexander Nübel (Schalke 04) werden dabei sein. Der deutsche Nationalspieler Sané trainiert bereits seit einer Woche an der Säbener Straße. Nach 13 Tagen Kurzurlaub hatte der FC Bayern am Montag den ersten Corona-Test absolviert. Das Ziel der Münchner ist es, in der Königsklasse bis ins Finale am 23. August in Lissabon zu kommen.