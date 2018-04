Fussball

FC Bayern „nicht arrogant oder gar überheblich“ nach Sevilla

Der FC Bayern will sich im Kampf gegen seine schwarze Spanien-Serie eine gute Ausgangsposition im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla verschaffen. „Wir haben von Anfang an gesagt, das ist kein Glückslos, kein Traumlos. Wir wissen, was die können und dementsprechend konzentriert geht die Mannschaft da morgen hin. Das ist ein Ziel von uns, da weiterzukommen und dieses Ziel werden wir konzentriert verfolgen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Montagmorgen vor dem Abflug nach Spanien.