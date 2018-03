Fussball

FC Bayern ohne Ribéry und James nach Freiburg

Der FC Bayern München muss im Gastspiel beim SC Freiburg auf Franck Ribéry und auch weiter auf James Rodríguez verzichten. Wie Trainer Jupp Heynckes am Freitag sagte, hat Ribéry einen Darminfekt und fällt damit für das Bundesligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr) im Breisgau aus. James Rodríguez pausierte zuletzt wegen leichter Probleme in der Muskulatur der linken Wade mit dem Teamtraining. Der Plan bei dem kolumbianischen Offensivspieler sei, dass er am Montag wieder im fußballspezifischen Training dabei ist.