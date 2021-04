Anzeige

Fussball FC Bayern verlängert Vertrag mit Ersatztorwart Hoffmann Der FC Bayern hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatztorhüter Ron-Thorben Hoffmann um eine weitere Saison bis zum Sommer 2022 verlängert.

München.Wie die Münchner am Freitag mitteilten, zogen sie fristgerecht zum 30. April eine entsprechende Option. Der 22-Jährige war im Sommer 2015 von RB Leipzig zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt. Hoffmann gehört neben Nationaltorwart Manuel Neuer und Alexander Nübel zum Torhüter-Trio der Profis. Zudem stand er in dieser Saison 21 Mal in der Startelf der Bayern-Amateure in der 3. Liga.

