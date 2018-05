Fussball

FC Bayern will auf Touren kommen - Augsburg den Fans danken

Der FC Bayern München will nach dem Aus in der Champions League gegen Real Madrid schnell wieder in den Wettkampfmodus kommen. „Es geht um drei Punkte und darum, dass wir die Spannung wieder hochhalten auch hinsichtlich des Pokalendspiels“, sagte Trainer Jupp Heynckes vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag gegen Absteiger 1. FC Köln. Der langzeitverletzte Manuel Neuer steht im Rheinland erneut nicht im Kader von Meister Bayern.