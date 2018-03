Fussball FC Ingolstadt gewinnt gegen Dresden: 4:2

Merken

Mail an die Redaktion Die Mannschaft von Ingolstadt jubelt nach dem Sieg gegen Dresden zu den Fans. Foto: Armin Weigel

Ingolstadt.Der FC Ingolstadt hat sich dank eines späten Sieges aus dem Tief befreit. Nach fünf Partien ohne Erfolg in der 2. Fußball-Bundesliga gewannen die Schanzer am Sonntag mit 4:2 (2:0) gegen Dynamo Dresden und sprangen in der Tabelle auf den sechsten Platz. Matchwinner war Sonny Kittel, der drei Tore auflegte und das 3:2 (90.+1) selbst erzielte. Thomas Pledl (16. Minute) und Tobias Schröck (28.) hatten den Gastgebern die Pausenführung beschert. Dann aber glichen Moussa Koné (58./Foulelfmeter) und Florian Ballas (79.) aus. Nach dem Treffer von Kittel sorgte Almog Cohen (90.+4) vor 11 388 Zuschauern für den Schlusspunkt einer ereignisreichen Partie.