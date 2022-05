Fußball FC Ingolstadt peilt erfolgreichen Saisonabschluss an

Der FC Ingolstadt geht trotz des bereits feststehenden Abstiegs aus der 2. Fußball-Bundesliga mit Ambitionen in das Saisonfinale bei Hannover 96. „Wir wollen schauen, dass wir in der Rückrunden-Tabelle nicht auf einem Abstiegsplatz landen. Dann haben wir zumindest eine positive Entwicklung“, sagte FCI-Trainer Rüdiger Rehm vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr). Aktuell belegen die Schanzer in der Rückrunden-Tabelle Platz 15.

dpa