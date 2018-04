Fussball

FC Ingolstadt will Düsseldorf ärgern

Der FC Ingolstadt geht laut Trainer Stefan Leitl ohne Motivationsprobleme in den Endspurt der 2. Liga. „Unsere Saison ist nicht vorbei. Es ist ja nicht so, dass wir mit oben oder unten nichts mehr zu tun haben. Wir müssen schauen, dass wir punkten“, sagte Leitl vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim Tabellenführer Fortuna Düsseldorf.