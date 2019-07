Fussball FCN gewinnt auch zweiten Test gegen Österreich-Drittligisten Der 1.

Bischofshofen.FC Nürnberg hat auch seinen zweiten Test im Rahmen des Trainingslagers gewonnen. Die Franken schlugen am Mittwoch den österreichischen Fußball-Drittligisten SK Bischofshofen mit 3:0 (1:0), wobei Törles Knöll (25. Minute) und Lukas Jäger mit einem Doppelpack (79./85.) die Tore erzielten. Tags zuvor hatte sich der Club gegen den vom ehemaligen Nationalspieler Christian Ziege trainierten FC Pinzgau zu einem 2:0 gemüht. Gegen Bischofshofen hatte Trainer Damir Canadi eine komplett neue Elf auf das Feld geschickt.

Der Bundesliga-Absteiger bestreitet am Sonntag (18.30 Uhr) beim österreichischen Rekordmeister Rapid Wien einen dritten und letzten Test, ehe das Trainingslager in der Alpenrepublik endet. Die Generalprobe für die am 27. Juli beginnende Saison in der 2. Liga steigt eine Woche zuvor daheim gegen Paris Saint-Germain.