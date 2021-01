Anzeige

Von Christine Schröpf

Die Sequenzierung von PCR-Material soll aufzeigen, inwieweit sich Mutationen des Corona-Virus ausgebreitet haben.

München.Als Reaktion auf die hochansteckende Corona-Mutation B.1.1.7 fordert die bayerische FDP in einem Strategiepapier die Sequenzierung möglichst aller PCR-Tests. Ein konsequentes Monitoring sei die Voraussetzung, um rasch gegenzusteuern. Sonst stehe die gesamte Impfstrategie auf dem Spiel. „Das Impfmanagement der Regierung ist vieles, aber keine langfristige Strategie“, sagt FDP-Generalsekretär Lukas Köhler. „Wir brauchen endlich einen vorausschauenden Fahrplan durch die Krise.“ Die B.1.1.7-Variante war zuletzt auch in mehreren Landesteilen Österreichs festgestellt worden. Großbritannien hat schwer damit zu kämpfen.

In Bayern gibt es aktuell drei bestätigte B.1.1.7-Fälle. PCR-Testmaterial musste anfangs zur Sequenzierung an die Berliner-Charite geschickt werden, kann aber inzwischen in einem neuen Speziallabor des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Oberschleißheim untersucht werden. Nach Angaben von Gesundheitsminister Klaus Holetschek können dort derzeit pro Woche etwa 40 Proben analysiert werden. „Das ist ein guter Anfang, wenn der Bedarf hoch ist, werden wir die Kapazität weiter ausbauen.“ Jedem müsse klar sein, dass im Kampf gegen Corona Schnelligkeit eine der wichtigsten Waffen sei.

Der FDP-Vorstand hatte bei einer virtuellen Klausurtagung am Samstag einen umfangreichen Forderungskatalog zur Bekämpfung der Pandemie vorgelegt. Darin wird nicht nur ein weit umfangreicheres Monitoring von Corona-Mutationen gefordert, sondern auch die aktuelle Prioritätenliste für Corona-Impfungen kritisiert. Sie ist aus Sicht der Liberalen viel zu schwammig formuliert. Die Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums „schafft nur eine grobe Einteilung nach höchster Priorität, hoher Priorität und erhöhter Priorität. Innerhalb dieser drei Gruppen sind aber zwischen fünf und acht Untergruppen aufgelistet, innerhalb derer die Reihenfolge unklar ist“. Diese Schwachstelle ist aus Sicht der FDP die Folge der fehlenden parlamentarischen Beratung, bei der Fehler aufgedeckt worden wären.