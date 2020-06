Anzeige

Gastgewerbe FDP-Fraktionschef Hagen fordert Ende der Corona-Sperrstunde Die im Zuge der Corona-Krise eingeführte Sperrstunde für Lokale in Bayern muss nach Ansicht des Chefs der FDP-Landtagsfraktion, Martin Hagen, wieder abgeschafft werden.

Merken

Mail an die Redaktion Martin Hagen, bayerischer FDP- Fraktionsvorsitzender, gibt eine Pressekonferenz. Foto: Matthias Merz/dpa/Archivbild

München.„Die Einschränkungen sind nicht mehr verhältnismäßig. Die Corona-Sperrstunde muss weg, Lokale sollen auch über 22 Uhr hinaus öffnen dürfen“, sagte er am Mittwoch in München. In Bayern gebe es bei rund 13 Millionen Einwohnern nur noch etwa 1000 aktive Corona-Fälle - Tendenz fallend. Gleichzeitig kämpften viele Gaststätten ums Überleben.