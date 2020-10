Anzeige

Parteien FDP-Fraktionschef Martin Hagen wieder an Krebs erkrankt FDP-Landtagsfraktionschef Martin Hagen ist wieder an Krebs erkrankt.

Martin Hagen (FDP) sitzt bei einer Tagung. Foto: Matthias Merz/dpa/Archivbild

München.Er sei aber guten Mutes, sagte Hagen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Zuvor hatte der „Münchner Merkur“ berichtet, dass bei dem 39-Jährigen ein bösartiger Tumor entfernt worden sei. Die Operation sei gut verlaufen, die Prognose sei positiv. Hagen, der vor einigen Jahren schon einmal an Krebs erkrankt war, hatte deshalb nicht auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Landtag antworten können.

Hagen erhielt parteiübergreifend zahlreiche Genesungswünsche. „Ich wünsche Dir von Herzen gute Besserung! Werde bitte schnell wieder gesund“, schrieb etwa Landtagspräsidentin Ilse Aigner auf Twitter.