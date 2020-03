Kommunen FDP-OB Putz verteidigt seinen Posten in Landshut In Landshut hat der amtierende Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) in der Stichwahl seinen Posten klar verteidigt.

Das Rathaus in der Altstadt von Landshut. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Landshut.Mit 70,4 Prozent der Stimmen schlug er seine Herausforderin, die Grünen-Kandidatin Sigrid Hagl, deutlich. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,8 Prozent, wie die Stadt mitteilte.

Putz ist der einzige Rathauschef der Liberalen in einer kreisfreien Stadt in Bayern. Er hatte Ende 2016 der CSU in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt nach 46 Jahren den Oberbürgermeister-Chefsessel abgenommen.