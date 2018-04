Parteien FDP Oberpfalz: Lechte löst Meierhofer ab Der Regensburger Bundestagsabgeordnete setzt den Oberpfälzer Liberalen ein 7,6-Prozent-Ziel für die Landtagswahl.

Von Christine Schröpf, MZ

Merken

Mail an die Redaktion Der Regensburger Bundestagsabgeordnete Ulrich Lechte ist neuer Bezirkschef der Oberpfälzer FDP. Foto: FDP

Regensburg.Die FDP Oberpfalz hat einen neuen Vorsitzenden: Der Regensburger Bundestagsabgeordnete Ulrich Lechte löste jetzt bei einem Bezirksparteitag den Regensburger Stadtratsfraktionschef Horst Meierhofer ab, der nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr angetreten war und dafür zeitliche Gründe genannt hatte. „Es wäre nicht vernünftig gewesen weiterzumachen, gerade im Wahljahr“, sagte Meierhofer. Lechte wurde mit 100 Prozent gewählt – bei den debattenfreudigen Liberalen ein ungewöhnlich hohes Resultat. „Das kommt bei der FDP alle 100 Jahre mal vor“, freute er sich. Zu seinen Stellvertretern wurden von den Delegierten Christoph Skutella (Weiden), Stefan Potschaski (Regenstauf) und Enrico Pomsel (Neumarkt) bestimmt. Skutella ist auch Oberpfälzer Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Lechte peilt als Landtagswahlergebnis der FDP im Bezirk 7,6 Prozent an – soviel hatte man auch bei der Bundestagswahl 2013 erzielt. Damit wären die Oberpfälzer Liberalen mit einem Abgeordneten im Maximilianeum vertreten. Die FDP zählt in der Oberpfalz aktuell 320 Mitglieder. Ein deutliches Plus. 2014 waren es noch 220 gewesen. Bayernweit hat die Partei laut Lechte aktuell 6500 Mitglieder, im Jahr 2000 waren es noch 3600 gewesen.

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik finden Sie hier!