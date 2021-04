Anzeige

Parteien FDP verspricht einen „Mutausbruch“ Die bayerischen Liberalen küren Listen-Kandidaten für Bundestagswahl. Spitzenkandidat Föst wird von zwei Ostbayern flankiert.

Von Christine Schröpf

Der Oberpfälzer FDP-Chef Ulrich Lechte sicherte sich auf der Landesliste für die Bundestagswahl Platz .8

München.Die Vision der Liberalen: Ein Deutschland, das die „bürokratische Selbstfesselung“ abstreift. Der bayerische FDP-Vorsitzende Daniel Föst ruft am Samstag für die Bundestagswahl die „Mission Mutausbruch“ aus. Den Regierungen in Berlin und in Bayern bescheinigt er, in der Corona-Krise „über alle Bedenken und Ängste hinweg“ zu agieren. Föst wird beim Landesparteitag zum Spitzenkandidaten gewählt. Bei der Listenplatzierung für den Freistaat sichern sich auch eine Niederbayerin und ein Oberpfälzer aussichtsreiche Positionen.

