Energiepolitik FDP will mehr deutsches Gas fördern: Auch im Freistaat

Zur Sicherstellung der heimischen Gasversorgung fordert die FDP im bayerischen Landtag mehr Gasförderung in Bayern und Deutschland. „Zusätzlich zum Import von ausländischem, teils gefracketem LNG-Gas muss auch heimisches Gas stärker gefördert werden. Auch in Bayern finden sich noch zum Teil große Erdgasvorkommen“, heißt es in einem Beschlusspapier der Fraktion, welches Fraktionschef Martin Hagen am Dienstag zum Auftakt der Herbstklausur der Landtagsabgeordneten in Regensburg vorstellen will. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur in München vor.

dpa