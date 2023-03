Kabinett Fehlende Kita-Gelder des Bundes: Bayern geht in Vorleistung

Gute Nachrichten für die Kindertagesstätten in Bayern: Der Freistaat geht bei der Auszahlung dringend benötigter Unterstützungsmaßnahmen wie dem sogenannten Leitungs- und Verwaltungsbonus in Vorleistung. Die Mittel könnten umgehend abgerufen werden, sagte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Zuvor hatte der Ministerrat beschlossen, dass er die Mittel „unter Vorbehalt“ jetzt bereitzustellen, da sich die Auszahlung des Bundes noch verzögere.

dpa