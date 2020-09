Anzeige

Sendung Feiern mit Gillamoos-TV Der Abensberger Traditions-Jahrmarkt ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Die MZ holt ihn ins Web. Zwei Parteien auch.

von Christine Strasser und Marco Hadem

Mail an die Redaktion Die Moderatoren Evi Reiter und Benjamin Neumaier feiern online mit den Gillamoos-Begeisterten. Foto: Sebastian Pieknik

Abensberg.Der Gillamoos 2020 ist coronabedingt verschoben? Ja, aber Gillamoos-TV wird es trotzdem geben – in einer etwas anderen Form natürlich. Die Moderatoren Evi Reiter und Benjamin Neumaier berichten heuer nicht über die fünfte Abensberger Jahreszeit, sondern wollen stattdessen das Gillamoos-Gefühl nach Hause in die Wohnzimmer der Region tragen. Deshalb sendet die Mittelbayerische 2020 zum ersten Mal live.

Gäste sind geladen. Lederhosen, Dirndl & Co. wurden auf den Prüfstand gestellt. Es kann losgehen– Am Samstagabend um 20.15 Uhr startet der Stream auf . Bei Moderatorin Evi Reiter steigt die Spannung: „Die Vorfreude ist fast so groß, wie wenn der Jahrmarkt wirklich stattfinden würde. Wir haben uns jetzt so intensiv damit beschäftigt, da vergisst man fast, dass es heuer keinen Gillamoos gibt. Ich kann es kaum erwarten mit allen Gillamoos-Begeisterten online zu feiern.“

Mit dem Video zum Gillamoos-Sixpack (zu sehen unter ) haben die MZ-Moderatoren schon einen Vorgeschmack auf die Sondersendung zur ungewöhnlichen fünften Jahreszeit geliefert.

Der Grantler darf nicht fehlen



Foto: Sebastian Pieknik

Nun soll es am eigentlichen Gillamoossamstag in die Vollen gehen: Interviews, Live-Schalten in Wohnzimmer, Beiträge zur Situation der Schausteller und Fieranten oder unter anderem ein Rekordversuch vom Weltrekordler im Masskrugtragen, Oli Strümpfel. Auch der schon legendäre Grantler wird seinen Senf dazugeben. Für die nötige Stimmung haben sich die MZ-Moderatoren ein Abensberger Original an Land gezogen: Werner „Rocky“ Rockermeier ist als Studio-Musiker gebucht und soll den Gillamoos-Fans einheizen.

Ins Web verschiebt sich auch der traditionelle politische Schlagabtausch am Gillamoosmontag. Jedenfalls teilweise. Die CSU und die Freien Wähler wollen ihren Widersachern virtuell einschenken. Um 10 Uhr wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der Festhalle Bayernland in Abensberg aus versuchen, ein wenig von der klassischen Gillamoos-Atmosphäre per Livestream im Netz zu verbreiten. Als Chef des CSU-Bezirksverbandes Niederbayern gehört Scheuer in jedem Fall zu den Rednern in der CSU, die in der Lage sind, Bierzelte zu begeistern. Ob ihm das auch im Netz gelingt, muss er noch beweisen.

Freie Wähler preschten vor



Als erste Partei hatten die Freien Wähler entschieden, ihre Bierzeltreden trotz der Corona-Krise halten zu wollen. Zeitgleich mit Scheuer will Parteichef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger seine Rede ins Internet übertragen. Sprechen werden außerdem Kultusminister Michael Piazolo und Generalsekretärin Susann Enders.

Die Grünen haben sich hingegen für einen anderen Weg entschieden. Die Partei mache digitale Politik dort, wo sie sinnvoll sei, merkt Vorsitzende Eva Lettenbauer an. „Der Politische Gillamoos braucht das direkte Gegenüber im Bierzelt“, findet sie. „Die ganz eigene Gillamoos-Stimmung wird durch die zeitgleichen Auftritte der Parteien auf der Festwiese hergestellt. Gerade dieser Reiz ginge bei einer digitalen Veranstaltung völlig verloren.“

Im April war der Gillamoos in Abensberg wegen der Pandemie formell verschoben worden. Der immer Anfang September stattfindende Jahrmarkt mit rund 700-jähriger Tradition ist überregional dafür bekannt, dass am letzten Festtag in den verschiedenen Bierzelten Spitzenpolitiker bei zeitgleichen Kundgebungen auftreten.