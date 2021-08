Anzeige

Kabinett Feiern zum bayerischen Schulstart Mitte September Die bayerischen Abc-Schützen sollen zum Schulstart am 14.

Mail an die Redaktion Michael Piazolo, Kultusminister von Bayern und Generalsekretär der Freien Wähler in Bayern. Foto: Matthias Balk/dpa

München.September trotz Corona Feiern erleben dürfen. „Wir wollen bewusst auch wieder Einschulungsfeiern an den Schulen ermöglichen“, sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag in München. An der Einschulung der Erstklässer sollten auch beide Elternteile teilnehmen dürfen, betonte er.

Es solle einen sicheren Schulstart geben, der aber auch zur Freude führe, sagte Piazolo. Ziel sei generell, zum vollständigen Präsenzunterricht zurückzukehren.

Der Freistaat setzt weiterhin auf ein umfassendes Sicherheitskonzept, um Infektionen an den Schulen auszuschließen. Zum Schulstart soll es zunächst deswegen wieder eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz geben. Zudem werden die Kinder nach den Beschlüssen des bayerischen Kabinetts weiterhin regelmäßig getestet. Das Lüften der Klassenzimmer bleibe wichtig, selbst wenn ein Luftreinigungsgerät vorhanden sei, sagte Piazolo.

