Verkehr Feiernde Rostock-Anhänger blockieren A9 Fans des Drittligisten feierten den Auswärtssieg gegen Unterhaching auf der Fahrbahn und sorgten für ein Verkehrschaos.

Polizisten kontrollieren Fans des Drittligisten FC Hansa Rostock. Foto: ---/picture alliance/dpa/vifogra

Ingolstadt.Mitgereiste Fans des Drittligisten FC Hansa Rostock haben den wichtigen Auswärtssieg ihres Teams bei der SpVgg Unterhaching auf der A9 bei Ingolstadt gefeiert – und so für ein Verkehrschaos gesorgt. Auf der Rückreise begleiteten am Samstag etwa 30 Fahrzeuge den Mannschaftsbus ihres Teams, wie die Polizei mitteilte. Am Autobahndreieck Hollendau im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm bremsten die Fans den Verkehr aus und blockierten einige Minuten alle drei Fahrbahnen. Mehrere – auch alkoholisierte – Fans verließen ihre Autos und feierten auf der Fahrbahn, schwenkten Fahnen und zündeten Bengalos.

Polizei ermittelt wegen zahlreicher Verstöße

Zuvor hatte Hansa mit 1:0 gegen Unterhaching gewonnen – und steht nun kurz vor dem Aufstieg in die Zweite Liga. Schließlich konnte ein Großaufgebot der Polizei mit mehr als 200 Einsatzkräften mehrere beteiligte Fahrzeuge identifizieren und die Beteiligten kontrollieren. Die Beamten stellten die Personalien von 17 Personen fest. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und Landfriedensbruch eingeleitet. Zudem wurden Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie das Infektionsschutz- und das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Nur durch Zufall sei durch die Blockade kein Mensch verletzt worden. Auch Sachschaden sei nicht entstanden. (dpa)