Anzeige

Katholischer Feiertag Feiertag Fronleichnam in Bayern - was wird heute eigentlich gefeiert?

Merken

Mail an die Redaktion Gläubige nehmen in der Münchner Innenstadt an einer Fronleichnamsprozession mit Kardinal Reinhard Marx (M.) teil. Foto: Peter Kneffel/dpa

Tausende Katholiken haben am Donnerstag in den Städten und Dörfern Bayerns den Feiertag Fronleichnam begangen - erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder mit Gottesdiensten und Prozessionen. Doch was wird da eigentlich gefeiert?

Gefeiert wird an Fronleichnam offiziell das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ - und das bereits seit dem 13. Jahrhundert. Papst Urban IV. machte Fronleichnam 1264 zum offiziellen Fest. Das Wort leitet sich ab vom altdeutschen "fron" (Herr) und "licham" (lebendiger Leib). Das "Hochfest des Leibes und Blutes Christi" wird zehn Tage nach Pfingsten gefeiert. "







Ein Feiertag ist Fronleichnam aber deutschlandweit nur in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in einigen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung in Sachsen und Thüringen.

Das könnte Sie auch interessieren:

-

Das Fest erinnert an die Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie - also in Brot und Wein. Der Priester trägt bei der Prozession eine Monstranz mit einer geweihten Hostie darin durch die mit Fahnen und Birkenzweigen geschmückten Straßen. Die Prozession macht an mehrere Altären Halt. Auf den Wegen werden oft Blumenteppiche gelegt. Die erste Prozession im heutigen Bayern dürfte es 1286 in Benediktbeuern gegeben haben.

Zahlreiche Prozessionen in Bayern

In München feierte der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, eine Messe in der Innenstadt, an der auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilnahm.

„Wir beten für den Frieden und bangen mit den Menschen in der Ukraine“, sagte Söder in München. „Der Glaube ist in Bayern tief verwurzelt und lebt von Begegnung. Fronleichnam führt uns zusammen. Es ist ein wichtiger Feiertag im gesamten Freistaat“, sagte der Ministerpräsident, der Protestant ist.

Die Seeprozession auf dem Staffelsee bei Murnau wurde von einem heftigen Gewitter gestört. Das Programm musste leicht verkürzt werden, die Gläubigen mussten mit ihren Booten zurück ans Ufer.

In Bamberg feierten die Katholiken ein Jubiläum: Vor 200 Jahren wurde die Prozession an Fronleichnam erstmals so durchgeführt, wie es heute üblich ist. Traditionell werden auch Marienstatuen mitgetragen sowie ein etwa 600 Kilogramm schweres und reich verziertes Reliquienkreuz. 16 Träger waren dafür notwendig.

− dpa/ce