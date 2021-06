Anzeige

Corona-Ärger Feierwut: München geht gegen Randale vor Bayerns Innenstädte werden zunehmend zu Partymeilen. Wie München reagiert - und an welchen Orten es besonders schlimm ist.

Von Katia Meyer-Tien

Merken

Mail an die Redaktion Immer wieder kontrollieren Polizisten in den späten Abendstunden im Englischen Garten. Ein beliebter Ort ist das Areal rund um den Monopteros-Tempel. Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

München.Hassverzerrte Gesichter, fliegende Bierflaschen, 19 verletzte Polizisten und mehrere Festnahmen: So schnell wird keiner der Beteiligten den 8. Mai im Englischen Garten vergessen. Die Bilder von feiernden Jugendlichen, die zunächst auf einander und später auf die Polizei losgehen, zeigen ein Problem, mit dem viele Städte derzeit kämpfen: Weil Clubs und Bars geschlossen sind drängt es all jene, die feiern wollen, auf die Straßen, in die Parks und auf die öffentlichen Plätze.

## ####### #### ###, ### ######## ## ######## ### ##### ######## ### ##### ## ####: ####### ### ### ## #### ######## #### #######. ### ###### ### ###### ### ### #### ## ####### ######### ######, ### #### ## ### ######## ############ ### ############# #### ### ################### ### ## ### # ###. ### #### ### ### ## ### ######: ##### ### ##### ######### ######## ## ######## ### ########### ### ########, ## ##### ###########, ######## ###### ### ## ###### ###### #########.

### ##### ### ####### ######## ### ### ############# ### ######### #########, #### ####### ##### ###### #### ### ####. ## ## #### ######## ####, #### ###### ####### ## ### ##### (######) ## ################### ## ########? „### ##### ###, ## ### ### ######“, #### ### ###############. ############# #### ### ############## ### ### #### ####### ###### ######### ############# ## ######## ############ #### #### ########### #######, ## #### ######## ####### #########, ######## ### ######## ###### #### ########. #### ### ####### ### ### ### ### ###########, ## ### ### #### ############# ##### ##### ########.

########### ### ### ######

###### ### ### ####, ## ######## #### ### ########## ### ###### #######. ### ####### #####, ###### ### #### ########### ####, ### ### ######## ### ########### ####. „### ##### ###### #### ## ######## ######### ####“, #### ### ###############, „####### ###### ## ## ####### ############ #### ####.

### ###### ### ############# ## ##### ### ####### ##############“. #### ### #########, ############### ### ### ######### ## ########, ## ### ######## ## ### ########## ## #########, ##### ### ### ### ####### #### #########: „### ##### #### ##### #### ########“. ### ####### ############# ### ### ### ########## ######### ### ##### ### ############# #### ########## ###########, #### #### ######## ######### ############# ##### ### ######## ######.

### ####################### (###) ### ##### ######## ### ### „ ###########- ### ############## ### ######## ############# (#.#.#.#.)“.

### ######## ####, ### ####, #####, ######### ### ###### ## ######## ############ ## ##### ###### ####### ######. ####, ### ### ########### ########### ######## ################ ### ########## ###, ##### #### ### #### ## ### ########. #######, #####, ############ ### ### ########## ### ######## ### ######### ##, ### ##################, ############## ### ######################## ### ############ ## ### ####### ## ######. ### ##### ### #### ### ####, ######### ### ########, „### ### #################### ### ##### ### ############## ###############“, ######### ####### ### ################ ## #####: ######## ### ### ######## ### ############.

####### ##### #######

### ######### ## ########## ###### ######## ### #### ######. ###### ### #### ### ### ######## ########### #########. #### ##### ### #### #### ### ##### #### ########, #### ##### ##### „###########“ ### ### ########## ####, ## ### ###############. #### ### ############ #### #### ##############, ### ####### ######### ### ### ####### ### ##################### ########, #### ### ###### ##########.

############# #### ## #### ######## #### ########. ##### #### ####### ###### #### ##### ## ### ########### ######## ####### #########, ### „############### ######“, ######## #### #### ####### ### ############## ### #. ###. #### ######## ### ##### #### ### ### ########## ###### ### ################### ## ########, ### #### ##### ######### #### #########. „########## ### ########### ## ####“, ### ### ### ######### ### ######## #######, #### ### ########. ####### ######, ### ##### ##########, ## ############ ##### ############ ###########. ###: „##### #### ######, #### ##### ## ##### ###“.