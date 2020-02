Leute Felix Neureuther verrät Namen seines zweiten Kindes Der neugeborene Sohn der ehemaligen Wintersportler Miriam und Felix Neureuther heißt Leo.

Mail an die Redaktion Die Hand eines zwei Wochen altes Neugeborenen liegt in der Hand seiner Mutter. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

München.Das Geschlecht sei ihm „völlig egal“ gewesen, verriet der Ex-Skirennfahrer am Dienstag in der Radiosendung „Blaue Couch“ des Bayerischen Rundfunks. „Also des ist für mich so fernab von jeglicher Realität, was da passiert bei so 'ner Geburt. Des ist völlig wurscht, ob's a Bua oder a Mädl is“, sagte er in deutlich bayerischer Färbung. So eine Anspannung wie bei der Geburt habe er bei keinem Rennen empfunden.

Auch die zweijährige Tochter Matilda freue sich über ihren kleinen Bruder. „Also, sie will nur kuscheln und ihm Bussis geben“, erzählte der 35-Jährige. Am Freitag verkündeten die Neureuthers die Geburt ihres zweiten Kindes auf Social Media.

Felix Neureuther hatte seine aktive Karriere im alpinen Ski-Weltcup im Frühjahr beendet. Miriam Neureuther (29), die vor der Hochzeit Gössner hieß, hat ihre Laufbahn als Langläuferin und Biathletin offiziell zwar noch nicht beendet - eine Rückkehr in den Wettkampfsport aber scheint mit der Geburt des zweiten Kindes unwahrscheinlich. Tochter Matilda wurde im Oktober 2017 geboren.