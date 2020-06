Anzeige

Regierung Ferien-Notbetreuung und Corona-Nachhilfe Kultusminister Piazolo konkretisiert die Pläne für Bayerns Schulen. Doch alles gilt in Corona-Zeiten unter Vorbehalt.

Von Christine Schröpf

An Bayerns Schulen soll es in den Sommerferien auch eine Notbetreuung geben.

München.Nun hat das bayerische Kabinett besiegelt, was Regierungschef Markus Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bereits im Vorfeld signalisiert hatten: Ab dem nächsten Schuljahr soll an Bayerns Schulen wieder Regelbetrieb einkehren. Piazolo bekräftigte das am Dienstag bei einer Pressekonferenz in München. Konkret heißt das: Nach monatelanger Corona-Zwangspause wird es wieder Unterricht vor kompletten Klassen geben. Dafür muss im Klassenzimmern das 1,5-Meter-Abstandsgebot fallen. Auf Schulfluren oder in Pausenräume gelten ansonsten detaillierte Hygienekonzepte. „So viel Normalität wie möglich, bei so viel Gesundheitsschutz wie nötig“, formulierte der Kultusminister als Richtschnur.

