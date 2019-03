Ski alpin Ferstl und Weidle: Deutsche Meisterschaft in der Abfahrt Die Skirennfahrer Josef Ferstl vom SC Hammer und Kira Weidle vom SC Starnberg haben die deutschen Meisterschaften in der Abfahrt gewonnen.

Josef Ferstl aus Deutschland auf der Strecke. Foto: Michael Kappeler/Archiv

Garmisch-Partenkirchen.Für die 23-jährige Weidle, im Weltcup-Winter die mit zwei Podestplätzen erfolgreichste Abfahrerin des Deutschen Skiverbands, war es am Mittwoch auf der Kandahar-Piste in Garmisch-Partenkirchen nach dem Erfolg 2016 der zweite nationale Titel. Für den 30 Jahre alten Ferstl, der im Januar den Super-G in Kitzbühel gewann, ist es die erste deutsche Meisterschaft seiner Karriere.