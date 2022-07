Anzeige

Pandemie Festfieber in Ostbayern: Das Coronavirus feiert immer mit von Isolde Stöcker-Gietl

Beratzhausen.Corona schafft immer mehr Probleme: Züge fallen aus, Busverkehr muss eingestellt werden, in Beratzhausen wurde das Rathaus geschlossen: Ein Überblick über die aktuelle Lage in der Oberpfalz sowie Niederbayern und was das für Hausärzte und Kliniken bedeutet. Oftmals der Auslöser: Große feste aller Art.

############ ### ##### ### ####### #######, ### ## ### ########### ###### ### ###### ### ############ ########### ## ###### #####. #### #### ### ############# ## ######## ### ## ## ##### ########## ####### ### ##########, ####### ### ############ ############# ### ##### ######## ######### ######. ######### ### ## ########## ### ######## ####### ### ##### ##### ### ######## ######### ### ## ####### ###### ### #########. ######## #### ######## ## ### ######## ####### ####### ###### ## ### ######-##### – ### ########## ######## ####### ###-######### ### ##### ##### ####### ############.

########## ### ######## ##########

### ########## ### #### ## ########## ### #### ### ######### ###### ### ######## ##########, #### ## ## ########### #######, ### ### ########### #########. ## #### ##### ############## ### ### ########### ############ ############ ### #### ##########. ######### ######## ### ### ####### ###### ####### ############### ### ##### ######### #### ### ########### ############### ##########. ## ######### ######## ## ### ######## ##### ## ## ############### ## ############ ##################, #### ######### ################# #########. ## ##### ###### ### ############### #######, ###### ###### #######, ################# ############## ### ###########, ##### ## #####. ## ### ####### ###### ###### ### ################ ######. ######## #### ## #### #####: ###### ##### ## ##.### ##. #### #### ########## ########. ## ### ##. #### ### ## ## ### ##### ##### ############ ####### ### ##########. ### ######## ##### ### ### ### ### ## #. ####.

### ############ ############ ####. ##### ########## ### #################### ########## ##### ####### ######## ########## ###### ###########, #### ##### ### ##### ## ### ##### ####### ### ### ########### ########### ######. ######## ##### ## ## ######## ### ####### #######: „########## ## #### ##### ### ######.“ ### #### ## ####### ###### #####, ### ##### ####### ######### ############## #######. ## ######## #####, ############### ### ##### ## ###### ##########.

############ ### ########## ### ########## ##########

### ########## ################### ###### #### ### ####### ########### ########## – ### ############ ## #########, ### ######### ## ######### ### ### ########### ## ####### ### ######### ############ #### ###### ##### ## ### ##### ######. ##### ###### ######## ### ################# ######### #### ## #### ###### ### ##### ########## ##### ####### ###### ##### #### #####. #### ######### ###################### ### ########## #### ################# ####### ##### ######. ## ####### ### ######### #######, ############ ### ########-############ ### ######### ###### ### ####, ## ######## ### ### ############ ###### ####: „#### ### ######### ### ### ##### ##### ######, #### ##### ### ### ####, #### ###### ###### #### #################### #####. #### ###### ### ###### ### ##### #### ################# ####."

#### #### ###### ######-##### ### ### ######### #### ############, #### ######## ### ############# ######## ########## ####. #### ############# ######## #### ### ###########, #### ## ##### ###### ##### ####### ####### ######. „### ### ####, #### ## ##### ########### ############ ###### ### ####.“ ### #### ############ ######### #### ########## ### #############.