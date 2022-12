Augsburg Festival feiert 125 Jahre Bertolt Brecht

Seine Werke wie „Die Dreigroschenoper“, „Mutter Courage“ oder „Der gute Mensch von Sezuan“ kennt nahezu jedes Schulkind - und er hat unzählige andere Künstler beeinflusst: Im Februar feiert das Augsburger Brechtfestival den 125. Geburtstag des Dramatikers Bertolt Brecht (1898-1956). Das Festival wolle seine Arbeitsweise in den Mittelpunkt stellen, sagte Festivalleiter Julian Warner am Montag in Augsburg. Dafür sollen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen beleuchtet werden, die heute eine Brecht’sche künstlerische Praxis pflegten. Damit seien sie „Brecht’s People“ (Brechts Leute). So lautet auch der Titel des Festivals, das ein Ort sein müsse, an dem zusammen um Ideen und Haltungen gerungen werde.

dpa